NIMEKIRI | Jukka Toijala valis välja 14 meest novembrikuisteks Eesti koondise MM-valikmängudeks

Nagu arvata võis, pole nimekirjas Euroliiga klubi Baskonia duot Maik-Kalev Kotsarit ja Sander Raiestet. „Nii palju kui mina asjadega kursis olen, siis jääme siia,“ ütles Kotsar möödunud nädalal Delfile . See on ka loogiline, sest mõni nädal tagasi tekkinud lootus, et Euroliiga toob järgmise nädala mängud varasemaks, teoks ei saanud.

Hispaanias pallivatest palluritest jääb eemale ka esiliigaklubi Gipuzkoa Basketi mängumees Rauno Nurger. „Pigem otsustame, et jään klubi juurde. Põhjus on puusas, et seda hoida ja keha eest hoolitseda. Tahame, et taastuksin 100%. Eks see vigastus tulnud ka koormuse tõttu. Pärast klubihooaega saime nädal-kaks vabaks, siis panime juba koondisega edasi. On olnud pikk aasta. Kui tulin siia, oli tunne, et on juba hooaja keskpaik,“ rääkis Nurger hiljuti Delfile.