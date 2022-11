Nabi pisaraid pühkides: ma ei suutnud Tokyo olümpiat vaadata

Saatejuht Anu Välbale intervjuuu andnud Nabi vaatas pikemalt dopingujuhtumi saagale tagasi ja tõdes muu hulgas, et ei suutnud mullust Tokyo olümpiat telerist vaadata. „Tegelikult ma ei vaadanud eriti, Egle viis mind siis Eestist ära, läksin reisile, et mitte näha seda,“ rääkis Nabi. „Mulle ei meeldinud see. Kui sa oled teinud tööd ja näinud vaeva, et olümpiale saada, saanud esimest korda läbi MM-i, siis see võetakse ära... See on elu töö.“

Kas Tokyo olümpiamängud oli sinu elu viimane võimalus olümpiale saada? Pariis ei ole ju ka kaugel.

Võimalused on kindlasti olemas, eks spordisoov on sees olemas, aga täna on aeg edasi läinud ja kes teab, mis on on viie kuu pärast.

Sul ikkagi lähevad silmad märjaks, kui sa mõtled kõige selle peale.

Kuidas seda selgitada... Armastan sporti juba lapsest peale. Esimene treener Tiit Madalvee nakatas oma spordikirega mind ja see on saatnud mind terve elu, kuni see näit tuli. Ma olin valmistumas millekski suuremaks ja see võeti ära.