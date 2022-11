DELFI VIDEO | Karel Voolaid kiitis võiduvärava löönud Robi Saarmat: jalg on tal kuum

Võidukas Paide kerkis kahe punktiga Kaljust mööda kolmandale kohale. Viimases voorus kohtub Paide võõrsil Tartu Tammekaga, Nõmme Kalju heitleb Tallinna Kaleviga. Kui Paide ja Kalju lõpetavad hooaja võrdsetel punktidel, vaadatakse alustuseks omavaheliste mängude seisu. Mõlemal on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust ning ka väravatevahe on 5:5. Siis vaadatakse üldist väravatevahet, mis on Paidel +47 ja Kaljul +26.