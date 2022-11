Mis ikkagi juhtus? Venemaa malelegendi raske tervisekahjustuse põhjuste osas levib erinevaid teooriaid

Ühe anonüümse allika sõnul leiti suurmeister oktoobrikuu viimasel laupäeval teadvusetuna riigiduuma kõrvalt, viidi intensiivraviosakonda ja pandi kunstlikku koomasse. Arstid tuvastasid Karpovil ajukahjustuse (kinnine kraniotserebraalne vigastus), vasaku reieluu murru ja raske alkoholijoobe.

Ärimees Andrei Kovaljovi sõnul langes 71-aastane Karpov rünnaku ohvriks, kuid ametlikud allikad pole seda seni kinnitanud. Venemaa maleliidu avalike suhete juht Kirill Zangalis eitas väidet, et tegemist oli rünnakuga. „Info, et Anatoli Karpov sai peksa, ei vasta tegelikkusele. Tegemist on valeuudisega,“ kinnitas ta.

Ka Karporvi abikaasa Natalja Bulanova rääkis avalikkusele, et malekuulsus lihtsalt kukkus. „Arst helistas mulle ja ütles, et tema olukord on juba parem. Ta on teadvusel ja kõik on korras. Nad vaatlevad tema seisundit veel kolm päeva ja loodetavasti sellega asi piirdub,“ vahendas Venemaa väljaanne Championat Bulanova sõnu.

Sõjavastasus tõi häda kaela?

Soomlaste Ilta-Sanomat meenutab, et Karpov on aastaid olnud Venemaa presidendi Vladimir Putini toetaja, kuid ka tema on avaldanud lootust, et sõda Ukrainas lõppeks. Ajaleht meenutab Karpovi aprillikuus antud intervjuud Kasahstani televisioonile, kus Karpov rääkis, et loodab sõja kiiret lõppu, et rohkem süütuid inimesi ei sureks. Karpov lisas, et tal on Ukrainas ka sõpru.

Ilta-Sanomati artiklis lisatakse, et Karpoviga juhtunu on endiselt segane, sest levib erinevat ja vastuolulist informatsiooni.

Anatoli Karpov oli male maailmameister aastail 1975–1985, siis kaotas ta tiitli Garri Kasparovile.