DELFI FOTOD | Paide alistas põnevusmängus Kalju ja haaras pronksiheitluses ohjad endale

49. minutil sahistas Saarma võrku, kui lõi trahvikastis peale ning pall lendas vasaku posti kõrvalt võrku. Tabamus aga tühistati, sest kohtunikud leidsid, et väravale eelnenud olukorras mängis Paide mees käega. Mida rohkem teine poolaeg edasi kulges, seda rohkem ohtlikke võimalusi tekitasid ka Kalju mehed.

75. minutil jõudis tabamuseni siiski Paide. Väravavaht Ebrima Jarju andis hea söödu jooksu peale Karl Möölile. Mööl söötis edasi Herol Riibergile, kes leidis trahvikastis üles Saarma. 21-aastane ründaja saatis palli Kalju väravavahi Henri Perki jaoks püüdmatult tahanurka ning viis võõrustajad juhtima. Saarmale oli see Premium liigas hooaja 16. väravaks. Kalju ajas meeleheitlikult viigiväravat taga, kuid Paide kaitset üle mängida ei suudetud.

Võidukas Paide kerkis kahe punktiga Kaljust mööda kolmandale kohale. Viimases voorus kohtub Paide võõrsil Tartu Tammekaga, Nõmme Kalju heitleb Tallinna Kaleviga. Kui Paide ja Kalju lõpetavad hooaja võrdsetel punktidel, vaadatakse alustuseks omavaheliste mängude seisu. Mõlemal on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust ning ka väravatevahe on 5:5. Siis vaadatakse üldist väravatevahet, mis on Paidel +47 ja Kaljul +26.