Thierry Neuville: uutel rallidel läheb mul enamasti paremini kui nendel etappidel, mida juba sõitnud olen

„Uus riik, uus ralli, uus seiklus. Peale selle, et katsed toimuvad asfaltteedel, pole aimugi, mis meid ees ootavad,“ rääkis Neuville Hyundai pressiteate vahendusel. „Loomulikult teeb see ettevalmistuse veidi raskemaks, aga enamasti läheb uutel rallidel mul paremini kui nendel etappidel, mida juba sõitnud olen.“

Üldarvestuses hoiab belglane kolmandat kohta. Matemaatiliselt on tal võimalus püüda veel tiimikaaslast Ott Tänakut, kes on 21 punkti kaugusel. Esikolmikust Neuville enam välja langeda ei saa, sest Elfyn Evans (Toyota) kaotab omakorda talle 42 silmaga. Juba Uus-Meremaa rallil maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperäl (Toyota) on koos 255 punkti.