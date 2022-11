M-Spordi boss kommenteeris Craig Breeni tulevikku

Pärast uudist, et Ott Tänak lahkub tänavuse hooaja järel Hyundaist, on pea iga MM-sarja sõitja tuleviku osas meedias erinevaid spekulatsioone levinud. Motorsporti itaaliakeelne portaal kirjutas neljapäeval, et iirlane Breen naaseb Hyundaisse, kus hakkab jagama meeskonna kolmandat autot.

M-Sport palkas Breeni tänavuse hooaja eel tiimi esisõitjaks, tema leping kehtib 2023. aasta lõpuni. Iirlane pole tänavu aga soovitud tulemusi näidanud. Jaapani ralli eel on Breenil ette näidata kaks poodiumikohta, üldarvestuses on ta seitsmendal kohal.

M-Spordi pealik Richard Millener rääkis Iltalehtile, et nemad Breeni lepingut enneaegselt lõpetada ei plaani. „Mõistagi ei saa me öelda, et oleksime tema tänavuste tulemustega täielikult rahul,“ sõnas ta. „Ta teab, milleks on suuteline, aga pole sel aastal oma taset välja sõitnud. Viimased rallid on tema jaoks olnud keerulised, aga loodetavasti saab ta hooaja viimasel etapil võistelda pingevabalt.“