Soome ralliekspert: kui Toyota tahab tiitli kindlustada, siis nad palkavad Tänaku, Rovanperä ja Ogier’

Sellise teooria kohaselt sõidaksid Lappi ja Thierry Neuville täishooaja ning Breen jagaks kolmandat autot Dani Sordoga.

Eestlasi huvitab aga enim Ott Tänaku tulevik. Sisuliselt on laual kolm võimalust. Tiimidest on valikus Toyota ja M-Sport ning kolmandaks variandiks on tippspordist taandumine. Soome ralliekspert Jari Ketomaa tõdes MTV Spordi vahendusel, et Tänak ilmselgelt poolikut hooaega ei tee ehk ta ei hakka Sebastien Ogier’ga Toyotas autot jagama.

Ketomaa sõnul on hakatud Tänakut aina enam paari panema Toyotaga, kuna Lappi otsustas Toyota värvid vahetada Hyundai omade vastu. „Need spekulatsioonid ei lõppe, nüüd hakkab neid aina enam tulema,“ sõnas Ketomaa. Loomulikult kõlab ulmeliselt võimalus, et ühes tiimis sõidaksid (maailmameistrid) Kalle Rovanperä, Ogier ja Tänak. Olen seda aga ka varem öelnud, et kui Toyota tahab kindlustada mõlemad MM-tiitlid, siis nad panevad Tänaku, Rovanperä ja Ogier’ ühes meeskonnas sõitma. Sellisel juhul ei oleks teistel võimalustki.“

Seni on spekuleeritud, et Tänaku keerulised suhted Toyotaga võivad üleminekule takistuseks saada. Samas on lisatud, et Tänak on selgelt Toyota suurima bossi Akio Toyoda soosingus. „Kui maailma suurim autotootja paneb oma rahalised vahendid mängu, siis on inimeste omavahelised suhted teisejärgulised,“ lisas Ketomaa.