Kui Ott Tänak teatas, et lahkub hooaja lõus Hyundai rallitiimist, siis ennustati, et tema koha saab endale Thierry Neuville’i hea sõber Andreas Mikkelsen. Nüüd tundub, et Mikkelsen jääb siiski sellest kohast ilma, kuna Tänakust tühjaks jäänud kohta on täitmas Esapekka Lappi.