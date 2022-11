Aigro jõudis eriskummalistes oludes toimunud MK-sarja avaetapil punktidele

Tegemist oli ajaloolise võistlusega, sest hüppajad said lume asemel hoogu jäärajalt ja maandusid kunstkattele nagu suviti.

„Arvan, et suutsin täna oma hüppeid võrreldes eilsega parandada. Homme on uus võistlus, stardipositsioon on tänu punktidele tunduvalt parem ning saan juba pingevabamalt hüppama minna,“ rääkis Aigro pärast keerulistes oludes toimunud võistlust.