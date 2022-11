Kotsar ja Raieste elavad rahulikus linnas, kus on raske üle käte minna

„Vitoria on Hispaania mõistes ikkagi väike linn, elutempo on siin rahulik,“ rääkis 2016. aastal Vitoria-Gasteizi kolinud Raieste. „Barcelona, Madridi ja Málagaga seda võrrelda ei saa. Paari päevaga käid peaaegu kõik läbi, mida siin näha ja teha on. Kohalikud ütlevad, et see on ikkagi Baskimaa, mitte Hispaania. Asi pole nii tõsine kui Katalooniaga, aga ikkagi. Inglise keelt räägitakse linnas vähe, siin on vägagi Hispaania- ja Baskimaa-keskne kogukond.“