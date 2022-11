Narvast pärit Karpin pikendas Venemaa jalgpallikoondisega lepingut

Venemaa jalgpalliliit (RFU) teatas täna, et pikendas Karpiniga lepingut kuni 1. augustini 2024.

„Olen RFU-le tänulik pakkumise eest jätkata tööd Venemaa koondise juures. Samuti tahan tänada Rostovi klubi juhtkonda, kes lubas mul korraga töötada nii koondise kui klubi juures. Isegi praegu, kui rahvusmeeskond ametlikel turniiridel ei osale, on Venemaa koondise olemasolu vajadus väljaspool kahtlust. Oluline on näidata, et oleme elus ja valmis naasma rahvusvahelistele võistlustele,“ ütles Karpin jalgpalliliidu koduleheküle vahendusel.