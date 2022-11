Latvala vihjas, et rallisõitjate üleminekute osas tuleb suuri uudiseid

Latvala on sel sügisel korduvalt rõhutanud, et on oma praeguse sõitjate koosseisuga rahul ning muudatusteks pole vajadust, sest tiim võitis nii individuaalse (Kalle Rovanperä) kui meeskondliku maailmameistritiitli.

Ott Tänaku ootamatu lahkumine Hyundai meeskonnast lõi aga kaardid sassi. Iltalehti informatsiooni kohaselt on seni Toyotas poole kohaga sõitnud Esapekka Lappi juba allkirjastanud lepingu Hyundaiga. Seega läheb Toyotast Lõuna-Korea meeskonna leeri ka suur hulk oskusteavet.

Latvala valis hoolikalt sõnu, kui Iltalehti temalt küsis meeskonna järgmise hooaja sõitjate kohta. „Kuu aega tagasi tundus see veel üsna selge, kuid muutused on võimalikud. Midagi pole ametlikult otsustatud,“ ütles Latvala.

Soomlane lisas, et ta ei tohi Toyota sõitjate koosseisu veel avalikult kommenteerida.

Küsimusele, kas tulemas on veel suuri uudiseid sõitjate liikumise kohta, ütles Latvala: „Ütleme nii, et natuke sügeleb, et siin tuleb veel muudatusi. Võib-olla pole kõik nii selge, kui kuu aega tagasi tundus.“

Toyotas on hetkel kindlasti lahtine, kes hakkab Sebastien Ogier’ kõrval kolmandat masinat jagama, sest Lappi lahkumist on kinnitanud ka mainekas ralliportaal DirtFish. Hyundai otsib omakorda poole kohaga sõitjat, kes jagaks kolmandat autot Dani Sordoga. Ja M-Spordis on olukord kõige segasem, sest Itaalia Motorsporti andmetel kolib nende senine esisõitja Craig Breen tagasi Hyundaisse.

Tänavune MM-sari lõppeb järgmisel nädalal peetava Jaapani etapiga.