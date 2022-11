Nick Kyrgios nõustus kohtuvälise lahendiga ning vabandas tennisefänni ees

„Ta segab mind, kui olen Wimbledoni finaalis servimas,“ kurtis Kyrgios toona peakohtunikule. „Ta on täiesti täis ning räägib esireast minuga keset mängu. Visake ta välja. Ma tean täpselt, milline ta on. Ta näeb välja nagu ta oleks 700 jooki ära joonud. Ta räägib keset punkti minuga iga kord, kui minu kord on lüüa.“

Nüüd on selgunud, et Kyrgios nõustus naise ees vabandama.

„Ütlesin mängu peakohtunikule, et fänn, keda tean nüüd olevat Anna Palus, segas mind mängu ajal, uskudes, et ta on purjus,“ teatas Kyrgios, vahendab BBC. „Ma nõustun, et minu arvamus oli ekslik, ja ma vabandan.“