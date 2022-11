EOK loodud sihtasutus algatab liikumispööret. Keskuse juht: kehvad tervisenäitajad ei jäta meile muud valikut

Kultuuriministeeriumi tellitud viimasest suurest liikumisuuringust selgus, et kõigest 25,3% Eesti õpilasi on piisavalt aktiivsed ehk liiguvad keskmiselt 60 minutit päevas ja 31,8% täiskasvanuid on tänu sportlikule hobile piisavalt aktiivsed. Suurem osa – õpilastest 39,1% ja täiskasvanutest 58,4% – ei liigu maailma terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi piisavalt.