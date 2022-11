Pep Guardiola tegi ootamatu avalduse

Mullu Saudi Araabia rikaste omanike kätte läinud Newcastle on alustanud hooaega suurepäraselt ning hoiab neljandat kohta. Samas kaotavad nad liidrikohal asuvale Arsenalile, kes on pidanud ühe mängu vähem, seitsme punktiga.

„Newcastle'il on hea peatreener (Eddie Howe) ja tippklassi mängijad,“ ütles Guardiola, vahendab BBC Sport. „Ma kujutan ette, et nad jäävad sinna (tabeli etteotsa - toim.) pikaks ajaks.“

„Nad on keskväljal füüsilised ja nende intensiivsus ilma pallita on muljetavaldav. Samuti ei mängi nad tänavu Euroopas, mis on suur eelis, sest kui saabuvad viimased kuud, on neil energiat,“ lisas Guardiola.