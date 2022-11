Tallinn pälvis tiitli Euroopa Spordipealinn 2025

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinna Spordihalli juurdeehitusele nurgakivi panek ei tähenda üksnes ühe uue hoone rajamist. „Tallinn on tunnistatud Euroopa Spordipealinn 2025 tiitli vääriliseks. Nii nagu sportlasel tuleb tiitlivõiduks aastaid treenida, on ka selle auväärse auhinna taga aastatepikkune töö. See on tunnustus kõigile spordivaldkonna arendajatele, sportlastele, treeneritele ja spordisõpradele aastatepikkuse panuse ja pühendumuse eest,“ ütles Kõlvart, vahendab Tallinna kodulehekülg.

„Ka tänane nurgakivi tähistab sümboolselt kõiki neid saavutusi ja rekordeid, mida siin spordihallis on 26 aasta jooksul püstitatud ning kust on alanud paljude TV10 Olümpiastardis osalenute tee sporditippu ning samas on see vundamendiks meie tulevastele olümpiastardiks valmistuvatele sportlastele,“ lisas Kõlvart.



Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on ta alati pidanud Tallinna ja selle juhte spordisõbralikeks. „Selles osas on Tallinn eriline. Ma ei tea teist Tallinna suurust linna, kus oleks kolm kergejõustiku sisehalli. Kui tänase nurgakivi asetamine seostub hästi Tallinnale omistatud Euroopa Spordipealinn 2025 tiitliga, siis järgmine aasta on samuti sümboolne. Spordihall taasavatakse Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäeval. Loodan, et spordihalli ehitus sujub ja selle valmimisel leiab see hommikul ja päevasel ajal aktiivset kasutust paljude piirkonna koolide poolt. Kooli mõju noore arengusse ja harjumuste kujundamisel on ülioluline. Siinsed mitmekülgsed tingimused on toeks noorte elukestva liikumisharjumuse kujundamisel,“ rääkis Sõõrumaa.



Spordihalli renoveerimistööde ja juurdeehituse käigus muutub hoone energiasäästlikumaks, lisandub uut treeningpinda ja paraneb hoone funktsionaalsus ning muutub ka hoone peasissepääsu asukoht.

Uues hoones saab olema jätkuvalt 200 m tartaankattega 4 rajaga jooksuovaal, sise-heiteala kettaheitjatele ja odaviskajatele, eraldi treeningala kõige pisematele kergejõustiku treening-gruppidele, jõusaal ja pealtvaatajate tribüünialad, mis võistluste välisel ajal on kasutatavad treeningpaikadena.



Hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteeris AS Resand. Ehitustöid teostab OÜ Nordlind Ehitus ja omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS. Projekti kogumaksumuseks on 13 175 000 eurot.



Tallinna Spordihall valmis 1996. aastal, olles esimene täismõõtmeline kergejõustiku sisehall Eestis. Tallinna Spordihall on olnud ja on ka täna koduhalliks mitmetele Eesti tippsportlasele. Aastate jooksul on peetud hallis mitmeid suurvõistlusi nagu näiteks Erki Noole Reval Cup, Reval Hotels Cup, sõudevõistlused Alfa, Soome-Rootsi-Baltikumi maavõistlused kergejõustikus, Balti Matš kergejõustikus, Big Kuldliiga võistlused, võistlussari TV10 olümpiastarti, erinevaid judo ning karate võistlusi, tõstesportlaste jõukatsumised, suvelaagrid „Et suvi ei läheks luhta“ jpm.