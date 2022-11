Korvpallitäht Kyrie Irving kaotas rumala säutsuga 11 miljonit dollarit

30-aastane Brooklyni meeskonna staar postitas möödunud nädalal sotsiaalmeediasse lingi dokumentaalfilmist „Heebrealased neegritele: ärka üles must Ameerika!“ („Hebrews to Negroes – Wake Up Black America“), mis on täis antisemistlikke valeväiteid. Irving sai seejärel kriitikat igalt poolt, alates juudikogukondadest ja lõpetades Netsi omanikuga.