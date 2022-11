TIPPHETKED JA TÄISPIKKUSES | Võiduta jätkav BC Tarvas sai Tartu Ülikoolilt kindla kaotuse

Tartu abitreener Olari Naritsa hinnangul on Tarvas alati lõpuni võitlev meeskond. „Rakvere ei ole kõige tummisemalt komplekteeritud, aga nad võitlevad lõpuni. Pole vahet kas ees on -20 või -30, nad võitlevad ja tulevad mängu tagasi. Seda on nad sel hooajal näidanud juba mitu korda. Peame suutma keskenduda ja ennast kokku võtma. Kindlasti ei saa me minna sellise olekuga mängule nagu Keila vastu. Sel mängul on ka lisaülesanne koguda toetust viskemasina ostuks. Loodamet, et saali tuleb palju inimesi ja kogume viskemasinale korraliku summa. Selle hooaja viskeprotsendid ei ole kaugeltki parimad olnud ja tundub, et viskemasinaga trennidest on suur puudus,“ sõnas Narits.