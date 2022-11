DELFI VIDEO | Peep Pahv: seda mängu olnuks patt kaotada

Keila meeskonna peatreener Peep Pahv tunnistas, et neil oli mitu korda võimalus teha otsustav äraminek - korraks juhiti ka 12 punktiga -, kuid ikka ja jälle mängiti korralik edu maha.

„Mitu murdevõimalust oli, aga seda teha ei õnnestunud, kas tuli mingi rumal pallikaotus või möödavise. Aga kolmandal veerandil ja neljanda alguses meil see agressiivne kaitse hakkas ikkagi vilja kandma. Meie eesmärk oligi täna mängida eeskätt kaitses agressiivselt, kuid vahepeal see kadus sisuliselt ära,“ sõnas Pahv mängujärgses videointervjuus.

Keila meeskonna juhendaja tunnistas, et neid üllatas, et vastased tabasid kaugviskeid lausa 55%-ga. See hoidis lätlasi ka pikalt mängus.

Pahv lisas, et nad lähevad järgmisele mängule TalTechiga samuti kindlate võidumõtetega: „Alustasime viiest mängust kahe võiduga, ma arvan, et me võime täitsa rahul olla. TalTech on kindlasti selline meeskond, keda me tahaks võita.“