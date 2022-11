Artti Aigro pääses MK-sarja avaetapil lõppvõistlusele. „Loodan, et sain pinged maha“

„Esimene start hooajal ja see osutus märksa pingelisemaks, kui enne võistlust eeldasin. Hüppemäel ei tundnud ennast kindlana peale kaht treeninghüpet, kuid kvalifikatsioonihüppe suutsin teha piisavalt hea, et tagada koht homsele põhivõistlusele.

Loodan, et pinged on nüüd maas, suudan võistlustel end vabamalt tunda ja oma hüpped paremaks saada,“ kommenteeris Aigro võistluse järel.