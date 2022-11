Ujumise olümpiavõitjat tabas karjääri lõpetamise järel üllatus. „Uskumatu, mul on rinnad!“

Itaallanna tunnistas moeajakirjale Grazia antud intervjuus, et tipptasemel treeningutest loobumine on pakkunud talle ka mõningaid üllatusi.

„Ma kartsin oma ainevahetust, kuid mu keha kohanes hästi. Mingil hetkel ümardusid mu rinnad ja see tabas mind jahmatavalt. Ütlesin endale, et uskumatu, mul on rinnad!“ sõnas Pellegrini rõõmsalt.

Augustis 34-aastaseks saanud Pellegrini ütles, et tema kehakaal on jäänud samaks, kuigi füüsiline aktiivsus on oluliselt vähenenud. Lihased on aga muutunud pehmemateks vormideks.

„Üks asi on treenida iga päev, käia kolm korda jõusaalis ja kümme korda nädalas vees. Teine asi on teha seda kaks või kolm korda nädalas või millal iganes soovid. Kui lõpetasin kätega vees kühveldamise, märkasin kolme kuu pärast muutust. Ja see üllatas mind,“ lisas itaallanna.

Pellegrini töötab nüüd oma kodumaal uusi talente otsivas akadeemias. „Pean seda oma viimaseks seikluseks, sest see võimaldab mul oma keskkonda jääda. See on teatepulga edasiandmine nooremale põlvkonnale. Usun väga, et suudan oma kirge vee ja ujumise vastu edasi anda,“ sõnas Pellegrini.

Pellegrini võitis oma esimese olümpiamedali juba 16-aastaselt, kui pälvis Ateenas 200 meetri vabaltujumises hõbeda. Neli aastat hiljem tuli ta samal distantsil olümpiavõitjaks. Oma lemmikalal on itaallanna võitnud ka rekordilised kaheksa järjestikust MM-medalit.