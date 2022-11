Moncet ootab Jaapanist Hyundai tiimi etapivõitude rekordit

Tänavu on Ott Tänak võitnud kolm ja Thierry Neuville ühe ralli. Sama arvu etapivõitudeni on Hyundai jõudnud varem vaid korra, kui Neuville saavutas 2017. aastal neli võitu.

„Eeldasime kogu aega, et see hooaeg tuleb meie jaoks raske, kuna seda juhtub uute reeglite kehtestamise puhul sageli, “ sõnas Moncet Hyundai pressiteate vahendusel. „Kuid arvan, et peame oma uue Hyundai i20 N Rally1 masina hooaja esitusega siiski rahul olema.“