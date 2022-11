Latvala jäi Lappi Hyundaisse siirdumist kommenteerides kidakeelseks

Latvala oli varem korduvalt teatanud, et talle meeldiks väga, kui Lappi jätkaks nendega ka järgmisel hooajal. Ka Soome rallimees oli varem mõista andnud, et sooviks just Toyotas edasi sõita.

Soome ajaleht Ilta-Sanomat sai Latvala telefoni teel Jaapanist kätte. Küsimusele, kuidas tiimiboss kommenteerib DirtFishi uudist Lappi üleminekust Hyundaisse ja kes võiks tema asemele tulla Toyotasse, vastas Latvala: „Kahjuks ei saa ma seda asja kommenteerida. Siinkohal ei saa ma asja rohkem avada.“

Latvala lisas, et Toyota meeskonna uue hooaja sõitjate kohta ei pruugi uudiseid tulla veel ka järgmise nädala Jaapani etapi ajal. „Ütleme, et need lahenevad novembri jooksul,“ ütles Latvala.

Ilta-Sanomat sai kätte ka Lappi, kuid tema keeldus viisakalt kommentaari andmisest.

Soome kogenud rallimänedžeri Timo Jouhki sõnul on värske maailmameistri Kalle Rovanperä (22) jätkamine Toyotas 100% kindel. 38-aastane prantslane Sébastien Ogier on teatanud, et sõidab Toyotas osalise tööajaga ka järgmisel hooajal. Lisaks Rovanperäle, Lappile ja Ogier'le on sel hooajal Toyota eest võistelnud Elfyn Evans (33) ja Takamoto Katsuta (29).

Jouhki on ka mõista andnud, et 28-aastane Teemu Suninen võib uuel hooajal teha Hyundai WRC-tiimis kaasa pool hooaega.