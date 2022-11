Naiste jalgpallikoondised alustavad järgmisel aastal uue võistlussarjaga

Rahvuste liiga eesmärk on kasvatada sportlikult tasavägiste ja atraktiivsete mängude hulka ning anda lisaks võimalus võita tiitel uues võistlussarjas. Naiste koondistele loob see lisaks uusi sportlikke eesmärke: samaaegselt meistritiitliga selgitatakse Rahvuste liiga hooajal kolm olümpiamängudel osalejat.

UEFA naiste jalgpalli komisjoni juhi ja EJLi peasekretäri Anne Rei sõnul toob uus süsteem kasu kõigile. „See tähendab, et naiste koondistel on aasta peale oluliselt suurem hulk võrdsete vastastega kohtumisi. Konkurentsivõimelisem keskkond kasvatab sportlikku pinget, mis muudab omakorda mängu veelgi atraktiivsemaks ka pealtvaatajate jaoks. See aitab uute tüdrukute mängu juurde kaasamisel. Tegu on ülimalt olulise ja jätkusuutliku sammuga kogu naiste jalgpalli rahvusvahelise taseme tõstmiseks,“ rääkis Rei.