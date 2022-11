Austrias asuva tiimiga liitunud eestlanna võitles välja koha lumelaua MK-sarjas

„Lumelauda sõidan juba kümnendat hooaega. Enne seda käisin vanematega Soomes suusareisidel. Suusad sain esimest korda alla kaheaastaselt. Suuremaks saades leidsin, et tahan midagi põnevamat, ja nii ma lumelaua juurde jõudsingi,“ tutvustas Raun oma sportlastee algust. „Alguses oli raske ja nutsin, kuid jõudsin magusad kohad ära oodata. Praegu võin juba öelda, et see pingutus on end ära tasunud.“