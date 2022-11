Tallinnas algab kurlingu EMi peaprooviks kujunev MK-etapp

Kokku võistleb kodusel MK-etapil 15 võistkonda kümnest Euroopa riigist, neist mitme jaoks on tegemist viimase rahvusvahelise võistlusega enne sel kuul toimuvat kurlingu EMi. Tallinnas saab taaskord näha maailmatasemel kurlingut, võistlevad nii EMi A ja B divisjonide võistkonnad kui ka olümpiamängude medalistid.



Eesti esindusnaiskond Marie Kaldvee juhtimisel kohtub kodusel MK-etapil oma tulevaste vastastega EMi B-divisjonis, Leedu ja Tšehhi naiskondadega.



Naiskonna kapteni Marie Kaldvee sõnul on eesmärgiks eelnevatel turniiridel õpitu kokku panna ja näidata head mängu. „Loodetavasti suudame end murda tihedas konkurentsis playoff mängudele ja näidata head mängu, milleks me võimelised oleme. Meid toetab ka treener Derek Brown ning eesmärk on leida veel võimalikud kitsaskohad, mille lihvile saame enne EMi keskenduda. Tallinna turniiril on ka teisi B-divisjoni naiskondi, kellel saame silma peal hoida ja vaadata, mis tase neil on ja mis tüüpi mängud meid EMil ees ootavad,“ sõnas Kaldvee.



Eesti esindusnaiskond treenib šotlasest tipptreeneri Derek Brown juhendamisel, kes viibib hetkel Tallinnas. MK-etapil võistleb Eesti esindusnaiskond koosseisus Marie Kaldvee (kapten), Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike.



MK-etapi favoriitideks peetakse Itaalia ja Norra koondisi, kes mängivad selle aasta EMil A-divisjonis ehk Euroopa kümne tugevaima kurlingunaiskonna hulgas.



Itaalia naiskond mängib kapten Stefania Constantini juhtimisel, kellel on ette näidata 2022. aasta olümpiamängude kuldmedal segapaaris kurlingus. Norrat esindab Team Rørvik, mille koosseisus mängib Kristin Moen Skalien, kelle saavutuste hulka kuuluvad hõbemedal 2022. aasta olümpiamängudel segapaaris kurlingus ja 2018. aasta olümpia pronks. Tugevaks vastaseks on ka Läti naiskond, kes mängib sel aastal EMi A-divisjonis.



Tondiraba jäähalli kurlinguareenal saab näha Eesti, Tšehhi, Šveitsi, Norra, Itaalia, Läti, Leedu, Šotimaa, Saksamaa ja Ukraina naiskondi. Lisaks Eesti esinduskoondisele Marie Kaldvee juhtimisel võistlevad turniiril Margit Peebo ja Kaisa Aatoneni naiskonnad.



Turniiri võitjad selguvad pühapäevases finaalis.



Euroopa meistrivõistlused kurlingus algavad 18. novembril Rootsi linnas Östersund ning Euroopa parimad võistkonnad meeste ja naiste kurlingus selguvad 26. novembril. Eestit esindavad tiitlivõistlusel Marie Kaldvee naiskond ja Eduard Veltsmani meeskond, mõlemad võistkonnad võistlevad tänavu B-divisjonis.