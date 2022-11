FIFA president palus Katari sõitvatel koondistel inimõiguste suhtes silm kinni pigistada

Mõne nädala pärast algava võistluse ettevalmistamist on varjutanud suur hulk sotsiaalseid probleeme, mis on seotud islamiriigi inimõigustega. Väidetavalt suri staadionite ehitamise käigus tuhandeid võõrtöölisi ning ka homoseksuaalsus on Kataris keelatud.