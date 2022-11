Keila on sel hooajal pidanud ühisliigas neli kohtumist. Ainus võit saadi 14. oktoobril, kui võõrsil alistati Tartu Ülikool 89:69. Samas on seni suurim kaotus olnud kõigest kuuepunktiline. Tabelis annab see 16 meeskonna konkurentsis 13. koha.