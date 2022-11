OTSE DELFI TV-s | Keila jahib Läti korvpalliklubi vastu hooaja teist võitu

Keila on sel hooajal pidanud ühisliigas neli kohtumist. Ainus võit saadi 14. oktoobril, kui võõrsil alistati Tartu Ülikool 89:69. Samas on seni suurim kaotus olnud kõigest kuuepunktiline. Tabelis annab see 16 meeskonna konkurentsis 13. koha.

Sarnaselt Keilale on ka Valmiera saanud võidurõõmu maitsta vaid korra, kuid mängitud on kolm kohtumist rohkem ning tabelis ollakse seega Eesti klubi selja taga.

Keila tagamängija Margus Pahv: „Oleme ennast peale Ogre ja Cramoga peetud kohtumisi kogunud ja nõrgad kohad üle vaadanud. Valmiera on kindlasti tugevam võistkond, kui hooaja algus on näidanud. Alahinnata neid ei saa. Täna võiks meie tugevuseks olla agressiivne ja distsiplineeritud korvpall. Kuna see on novembri viimane kodumäng, siis loodan näha saalis palju rahvast.“