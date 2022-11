Tänak enne viimast rallit Hyundaiga: ma loodan koostöö ilusal noodil lõpetada

„Pärast Hyundais veedetud kolme aastat on see minu viimane ralli nende ridades. Loodetavasti leiame hea tunnetuse ning lõpetame hooaja ja omavahelise koostöö kõrgel noodil,“ rääkis Tänak, kes möödunud kuul teatas Hyundaiga lepingu lõpetamisest.

Hooaja viimasel etapil on eestlasel aga kõvasti avastamist: „Jaapani ralli saab olema kindlasti väljakutsuv, sest see on meie jaoks uus etapp. Nii et mul isiklikult pole selle kohta liiga palju teavet, aga kogume nii palju infot kui võimalik ja loodame hästi valmis olla.“