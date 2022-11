VIDEO | Endine maailma kuues reket lõpetas kodupubliku ees karjääri

„Jah, kindlasti on asju, mida oleksin saanud paremini teha, aga mündil on kaks poolt. Ma ei kahetse midagi, sest nagu juba eile ütlesin, siis minu jaoks poleks sellest midagi muutunud. Olen lihtsalt väga õnnelik, et sain tennisemängija olla. See on kõik, mida olen kunagi soovinud,“ rääkis Simon pärast kärjääri viimast matši.