Hispaania jalgpallilegend lõpetab keset hooaega karjääri

„Viimastel nädalatel ja kuudel on paljud inimesed minust rääkinud. Seni olen vaikinud. Nüüd on minu kord rääkida,“ alustas Pique sotsiaalmeediasse postitatud videos. „Jalgpall on andnud mulle kõik. Barcelona on andnud mulle kõik. Fännid on andnud mulle kõik.“