Üks pusletükk paigas? Soome rallisõitja testis esmakordselt Hyundai Rally1 masinat

Hyundail oli sel nädalal kavas kolmepäevane testiperiood, kust ühe sõitjana võttis osa Thierry Neuville. Kuna Ott Tänaku koostöö Hyundaiga saab koos järgmisel nädalal toimuva Jaapani ralliga läbi, oli üks testikoht avatud ning Suninen haaras võimalusest kinni, vahendas DirtFish. See on esimene kord, kui Suninen sai Hyundai Rally1 autot testida.

Seoses Tänaku ja Oliver Solbergi lahkumisega on rallimaailmas üheks küsimuseks, kes uuel hooajal Lõuna-Korea autotootja Rally1 programmis Neuville'i kõrval sõitma hakkavad. Mida toob tulevik Suninenile? „Minu eesmärk on endiselt täiskohaga Rally1 autosse istuda, kuid oleksin rahul ka pooliku programmiga. Tean, et suudan olla kiire, eriti kiiretel kruusarallidel. Samuti ka Portugali või Sardiinia tüüpi etappidel,“ arutles ralliäss. „Usun, et Hyundai lasi mul testida, sest nad usaldavad minu auto arendamise oskusi ning saan aidata neil ka Rally1 masinat edasi arendada.“