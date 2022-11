Missugused dopingujuhtumid on varem Šveitsi ülemkohtusse jõudnud? Hiina olümpiavõitja kaebas karistuse koguni kaks korda edasi

Antidopingu ja Spordieetika SA nõukogu liige Kristjan Port rääkis Delfile, et Šveitsi ülemkohtusse minekuks on dopingujuhtumite puhul tavaliselt põhjust siis, kui rikutud on protseduurireegleid. Port hindas ebatõenäoliseks, et Nabi juhtum seal arutlusele võetakse. „Peamine, millele saab apelleerida on see, kui kohtuprotseduurides on midagi ekslikku olnud. Ma polegi aru saanud, et mis peamine võti on, mida nad lahendama hakkavad,“ kommenteeris Port, kelle sõnul Eesti Antidoping selles vaidluses enam osaline pole.