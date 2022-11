BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpalli ajalugu teinud Kotsar ja Raieste aitasid Baskonia Euroliigas vägeva võiduni

Enne mängu: Maccabil on küll Baskoniast rohkem staare ja paberil võiks neid favoriidiks pidada, aga Iisraeli tiim on kõik neli võitu saanud koduväljakul. Ainus kaotus tuli Istanbulis sealse Fenerbahce vastu, skoor jäi Maccabi poolelt vaadates 71:86.

Maccabit veab tagapaar Lorenzo Brown - Wade Baldwin. Brown on visanud keskmiselt 15,6 punkti ja andnud 7,8 korvisöötu. Baldwini arvel on seni 15,2 punkti ja 4,6 söötu. Korvi all hakkavad Kotsariga heitlema Josh Nebo, Alex Poythress ja Roman Sorkin.

Kotsar on Euroliigas keskmiselt 22 minutiga visanud 11,4 punkti ja võtnud 3,8 lauapalli. Kahepunktivisete tabavus on esmaklassiline 77,1, vabaviskeid on tsenter sisse saanud vaid 25 protsendiga. Raieste on Euroliigas platsil käinud kolmes mängus. Keskmiselt kümne minutiga on tema arvele jäänud 1,3 punkti ja 2 lauapalli.