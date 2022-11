Nabi ja Keres selgitasid „Sparta narkojõugu“ teooriat: see kõik on valetõlgendus

CAS-i otsusest selgus mäletatavasti, et Nabi käis välja neli teooriat, kuidas keelatud aine letrosool tema kehasse võis sattuda. Ühe teooriana toodi välja võimalik kokkupuude mõne tarvitajaga Sparta koduklubis.

Spordiarbitraažkohtu lahendis seisavad väited: „Hageja (Heiki Nabi ja tema kaitsjad – toim) tugineb ka asjaolule, et Sparta spordisaalis tegutsev narkojõuk avastati samal ajal kui tema AAF (halb analüütiline leid – toim). Tõendid näitavad, et spordisaalist väidetavalt kaubitsetud narkootikumide peidikust leiti letrosooli. Hageja väidab, et ta viibis 2020. aasta detsembris ja 2021. aasta jaanuaris Sparta jõusaalis ja et on väga tõenäoline, et ta võis saaste saada higist või süljest või mõnelt paljudest jõusaaliliikmetest, kes kasutasid erinevaid keelatud aineid, millega jõusaalis kaubitseti, sealhulgas letrosooli.“

Hiljem teatas Nabi, et tegemist on CAS-i poolse tõlgendusega. Pressikonverentsil uuriti Nabilt ja advokaadilt Paul Kereselt, kust siis vastuolu tekkis. „Vastuolu tekkis sellest, et mida CAS oma otsusesse kirjutab, on nende arusaam sellest. Stsenaarium oli selline, et 2021. jaanuaris oli Dmitri Uiba kinnivõtmine ja menetleti tema juhtumit, kus ta kauples erinevate ravimitega, mida kasutatakse ka dopinguks,“ selgitas Keres pressikonverentsil. „Käisime toimikuga tutvumas ja seal on kirjas erinevad isikud, kellele Uiba kraami müüs. Üks neist oli seostatav külastustega Sparta spordiklubis. Kuna Heiki käis ka seal, siis sealt tekkis võimalus, et kokkupuude toimus seal. Me ei väitnud, et Sparta spordiklubis toimetaks mingisugune narkojõuk. Seda pole meie väitnud.“

Nabi sõnas, et võttis pärast otsuse avalikuks tulemist segaduse vältimiseks Sparta klubiga ühendust. „Mina rääkisin, selgitasin sama olukorra läbi. See on tulnud valetõlgendusena. Loomulikult mind häirib, kui on valeinfo. Võtsin (Spartaga) ühendust ja rääkisin neile ära, et me pole nii väitnud. Me ei taha kellelegi liiga teha,“ lisas ta.