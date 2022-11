Aastalõputurniir naaseb kaheaastaselt pausilt

Viimati 2019. aastal peetud turniir jäi nii mullu kui ka 2020. aastal ära seoses koroonaviiruse levikuga. „Meil on hea meel, et jalgpallipere saab üle pika aja taas kokku juba traditsiooniks saanud turniiril. Ligi kahe nädala jooksul ootame Kalevi spordihalli üle 3000 mängija, et lõppenud hooajale punkt panna ja uuele hoog sisse lükata,“ sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.