Muuhulgas tõi Kotsar välja, mida temalt Baskonias nõutakse ja selgitas, mis lugu on sellega, et peatreener Joan Penarroya istutab eestlast aeg-ajalt ebaharilikult pikaks ajaks pingile. Juba aastaid Vitorias korvpalli mänginud Raieste meenutas hooaja eel Kotsari kohta tehtud ennustust ja kiitis Penarroyat, kes on Baskoniasse toonud täiesti uue hingamise.