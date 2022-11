ROK-i liikmete äraostmise eest 30 aastaks vangi mõistetud Rio olümpia juht on jätkuvalt vaba mees

Nuzman tunnistati mullu novembris süüdi korruptsioonis, rahapesus ja maksudest kõrvalehoidmises, mis kõik on seotud Rio de Janeiros toimunud olümpia- ja paraolümpiamängude korraldamisega. Pahategude eest määrati talle 30 aasta ja 11 kuu pikkune vangistus.

Kohtunik Marcelo Bretas otsustas, et Nuzman peab trellide taha minema peale apellatsiooniprotsess lõppu, mistap elab Nuzman jätkuvalt Rio luksuslikus linnaosas. Esialgu oli apellatsiooni esitamise tähtaeg juulis, aga seda lükati määramata ajaks edasi. Kuna Nuzman on 80-aastane, siis näib üsna ebatõenäoline, et ta kunagi peaks reaalselt kinni istuma.

Nuzmanile esitati 2017. aasta oktoobris ametlik süüdistus 2 miljoni euro suuruse makse eest, millega ta väidetavalt ostis OM-i korraldava linna valimise eel rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liikmete hääli. Nuzmaniga samal ajal mõisteti süüdi ka endine Rio kuberner Sergio Cabral, ärimees Arthur Soares ja Rio mängude korralduskomitee ladvikusse kuulunud Leonardo Gryner. Uurijate väitel suunasid nad makseid rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) endisele presidendile Lamine Diackile ja tema pojale Papa Massata Diackile, kes kindlustasid neile hääli, vahendab Inside the Games.

Cabral väitis, et Nuzman pöördus tema poole 2009. aasta augustis. „Sergio, IAAF-i president Lamine Diack on inimene, kes võiks kindlustada meile eelise. Ta võib kindlustada viis-kuus häält, aga vastutasuks soovib ta 1,5 miljonit eurot,“ meenutas Cabral, kelle meenutusel pöördus Nuzman tema poole uuesti kuu aega hiljem ja ütles, et papa Diack võib Riole kokku saada lausa üheksa häält, kuid selleks peab maksma juurde pool miljonit eurot.