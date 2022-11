Endine raskekaalu poksija sai süüdistuse üle miljardi dollari väärtuses kokaiini kaubitsemises

Ametnike sõnul olid kogused, mida Gogic ja tema vandenõulased väidetavalt liigutasid, jahmatavad ja jutt on kümnetest tonnidest. Haarangud viidi läbi kolmes kohas, konfiskeerimistest suurim oli Philadelphia sadamas, kus laeva MSC Gayane'i pardalt leiti peidetuna ligi 20 tonni kokaiini. Kokku said ametivõimud kätte enam kui miljardi euro eest kokaiini, mis on USA ajaloo üks suurimaid kokaiini konfiskeerimisi.