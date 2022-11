M-Spordi boss Wilson selgitas, miks Fourmaux jääb Jaapani etapist eemale

M-Spordi väitel on küsimus rahas. „Ülemere etappide kõrgete kulude tõttu tundis nii meeskond kui Adrien, et kõigi huvides on 2023. aasta programmile keskendumine,“ teatas Ford Puma masinaid ettevalmistav tiim kolmapäeva õhtul.

DirtFish uuris M-Spordi juhilt Malcolm Wilsonilt natuke otsuse tagamaid, ent britt jäi üsna kidakeelseks. „See on puhtalt eelarvega seotud küsimus. Selle kohta pole midagi muud öelda. Hooaeg hakkab lõppema ja eelarve on pingeline... nagu alati,“ ütles Wilson.

Prantsusmaa väljaande Autohebdo väitel on Fourmaux tulevik rallisarjas lahtine, sest nende andmetel on väga tõenäoline, et M-Sport uuel hooajal talle Rally1 masinas kohta enam ei paku. Need jutud lükkas Wilson mõnes mõttes ümber. „Adrien kuulub ka järgmisel hooajal meie rivistusse,“ rõhutas Wilson, kuid ei täpsustanud, kas jutt on Rally1 või Rally2 tasemest.