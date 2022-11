Luka Doncicil on pooleli seeria, mida pole NBA-s nähtud 60 aastat

Doncic on seni visanud keskmiselt mängudes 36,1 punkti. Viimase 60 hooaja esimese seitsme mängu järel on keskmine punktisumma olnud parem vaid Michael Jordanil (37 silma hooajal 1986-87) ja James Hardenil (36,6 silma hooajal 2019-2020).

„See on päris lahe. Väga eriline on näha 23-aastast poissi, kes mängib sellel tasemel. Ta suudab skoorida nii mitmel viisil, ta võib ette võtta selg ees, läbi murda, sopsata kolmeseid või teeb oma väikeseid tagasihüppelt viskeid,“ ütles Mavsi treener Jason Kidd pärast seda, kui Doncic viskas möödunud ööl 103:100 võidumängus Utah Jazzi üle 33 punkti. „Seda on väga lahe vaadata ja Luka on praegu väga keskendunud. Ta tassib praegu seda meeskonda.“