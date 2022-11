Antisemitismi propageerinud Kyrie Irving vabandas ja annetas pool miljonit eurot

30-aastane Brooklyn Netsi staar säutsus möödunud nädala lingi „Heebrealased neegritele: ärka üles must Ameerika!“, mis on antisemistlikke valeväiteid täis raamat ja dokumentaal. Irving sai tuld igalt poolt alates juudikogukondadest lõpetades Netsi omanikuga. Viimases NBA TNT ülekande vaheajasõus olid nii Charles Barkley kui Shaquille O'Neal ühel meelel, et Kyrie on idoot. Esimese meelest pidanuks ta teenima mängukeelu ja teise silmis peaks olema sport erinevaid rasse ühendav valdkond.