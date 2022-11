FIA loodab Rally3 klassi meelitada kolm uut autotootjat

Rally3 on FIA rallipüramiidi kolmas aste, mis on samm nelikveoliste Rally2 klassi ja esiveoliste Rally4 autode vahel. Rally3 masinate, mis vähem või rohkem kaudselt on N-rühma tänapäevane versioon, hind ei tohi ületada 105 000 eurot.

Seni on ainus homologeeritud Rally3 auto M-Spordi Ford Fiesta Rally3. Ent Renault arendab praegu Cliot ja masin on läbinud teedel esimesed testid. Nii on lootust, et järgmistel hooaegadel näeb sealgi klassis konkurentsi erinevate markide vahel. Wheatley loodab, et Renault ei jää viimaseks liitujaks. „Isiklikult pingutan väga kõvasti selle klassi arengu nimel, sest minu meelest pakub Rally3 tohutuid võimalusi,“ sõnas ta DirtFishi vahendusel.

Sel hooajal on parimad Rally3 masinad jõudnud WRC-etappidel 15-20 parema sekka. „See on auto, mis kasutab valdavalt standardseid kereosi. Näiteks põrkeraua transport Euroopast Uus-Meremaale on kallim kui põrkeraua enda hind,“ tõi ta näite.

„Nägin eile õhtul videot Renault uue auto testidest, see oli hämmastav. Ja ma olen näinud kaadreid Fiestast. Minu üks sihtmärk on nelja tootja saamine, mis muudaks püramiidi selle astme tõeliselt dünaamiliseks,“ jätkas Wheatley.

FIA annab siiski endale aru, et 2023. aasta võib tulle ülemaailmne majanduslangus, mistap tootjate jaoks pole uue ralliauto väljatöötamine esimene, teine ega kolmas prioriteet. Wheatley sõnul teevad nad kõik endast oleneva, et tootjatel oleks liitumine võimalikult lihtne ja nii on üle vaadatud ka autode indekseerimine.

„Oleme mõnes mõttes luksuskaup, autospordi mõttes pole me inimeste eluks hädavajalikud. Oleks tore, kui väldiksime majanduslangust – minu arvates näib tõenäolisem, et USA väldib majanduslangust ja ma arvan, et Euroopa jaoks tuleb see pisut keerulisem. Seegi võiks aidata, kui Ühendkuningriigis püsiks peaminister üle paari nädala pukis,“ lausas ta naljatades.

„Aga peame meeles pidama ka meie väga-väga tugevat Rally2 klass. Seda toetavad ülemaailmselt paljud kliendid ja see on tõesti oluline. Rallisõidus pole oluline ainult püramiidi tipp, vaid see, kuidas ülejäänud osad toimivad,“ sedastas Wheatley.