Jalgpalli suurvõistluste eel on ikka juttu ka nimekatest koondistest ja mängijatest, kes sedapuhku turniirile ei jõudnud. Kahtlemata on kuulsaim puuduja Euroopa praegune meister Itaalia. Panime kokku algkoosseisu tuntuimatest tippmängijatest, kes peavad Katari MM-i telerist jälgima. Olgu mainitud, et valikusse ei kuulnud tähed, kes vigastuse tõttu Katarisse ei reisi, aga kelle koondis on võistlusel esindatud.