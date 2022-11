BASKET TV | Priit Tomson 80! Kahekordne maailmameister, nagu Stephen Curry, Rudy Fernandez ja mõned üksikud veel

Korvpallisaates Basket TV-s räägime juubelijuttu. Meil on külas Eesti korvpalli kuulsuste halli liige, kelle saavutused äratavad aukartust ja on mitmeski mõttes ainulaadsed. Tegemist on meie ainsa kahekordse korvpalli maailmameistri Priit Tomsoniga, kel täitub 3. novembril 80 eluaastat. Veelkord, palju õnne!