M-Spordi boss kommenteeris Tänaku võimalikku palkamist

Tänak teatas oktoobri lõpus Kataloonia etapi järel, et lahkub Hyundaist selle hooaja lõpus, kuigi tal oli leping sõlmitud ka järgmiseks aastaks.

„Soovin teada anda, et olen otsustanud lõpetada lepingu Hyundai Motorspordiga ja lahkun käesoleva hooaja lõpus võistkonnast. Tunnen, et olen oma karjääris paigas, kus on vaja alustada uut väljakutset,“ selgitas 2019. aasta maailmameister pressiteate vahendusel.

Tänak on siiani saladuses hoidnud, mis on see uus väljakutse. Spekulatsioonides seostati Tänaku nime M-Sport Fordiga juba augustikuus. Kuna nende esinumber Craig Breen pole talle pandud ootusi täitnud, oleks M-Spordil uut tippsõitjat kindlasti vaja. Põhiprobleemiks on aga raha.

„Realistlikult hinnates on see üsna kallis variant. Kindlasti oleks tal tore meie tiimiga liituda, kuid seda on raske teoks teha,“ tunnistas M-Spordi juht Millener Iltalehtile.

Kui M-Spordi rivaalid Hyundai ja Toyota on puhtakujulised tehasemeeskonnad, siis Briti meeskond võistleb Ford Puma Rally1 autodega oluliselt väiksema eelarvega. Breen on neil ainus täiskohaga sõitja, kes saab oma töö eest ka M-Spordist palka.

„Kas tema (Tänaku) jaoks oleks tark otsus liituda meeskonnaga, mis ei suuda tagada samu tulevikuväljavaateid nagu tehase poolt toetatud meeskonnad? Ainult tema saab sellele vastata,“ lisas Millener ja jätkas: „Meil ​​on veel aega, kuid igal juhul oleks meile suureks väljakutseks piisava eelarve leidmine.“

Sisuliselt sama juttu, et Tänaku palkamiseks neil raha ei ole, rääkis Millener Kataloonia rallil ka Delfile ja Eesti Päevalehele.

Tänak teeb Hyundai eest oma viimase võistluse järgmisel nädalal Jaapanis.