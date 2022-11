2009. aastal asutatud Harju jalgpallikooli tõus Eesti vutimaastikul on olnud erakordne. Harju JK Laagri võitis 2019. aastal III liiga põhjatsooni, järgmisel aastal saadi II liiga lõuna/lääne tsoonis teine koht. Mullusel debüüthooajal Esiliiga B-s lõpetas Harju meeskond teisel kohal. Tänavu tõuseb trend jätkub, kui kaks vooru enne Esiliiga hooaega lõppu on pilet Premium liigasse kätte võideldud. Nii on klubi kõigest mõne aastaga jõudnud tugevuselt viiendalt liigatasandilt meistriliiga lävele.