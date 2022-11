BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Heiki Nabi kaebab spordiarbitraaži otsuse edasi Šveitsi föderaalkohtusse!

Teatavasti sai kreeka-rooma maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi hiljuti rahvusvaheliselt spordikohtult (CAS) otsuse, mis jättis jõusse talle dopingu kasutamise eest määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid CAS lisas, et Nabi on selles juhtumis kahetsusväärne ohver.

„Tunnustan CAS-i põhjalikkust, kuigi ei saa öelda, et oleksin arusaadavalt õnnelik. Minu jaoks on tähtis, et seal on välja toodud, et ma pole valemängur. Ise olen seda algusest peale öelnud. Loodetavasti annab CAS-i otsus kahtlejatele ka selle kinnituse,“ ütles Nabi.

„Viimase kahe aasta sündmused on kahtlemata olnud rasked. Kui tead, et oled aus sportlane ja ei ole teinud midagi valesti, on valus näha, et on inimesi, keda ei huvita tõde. Ka neid, kes ausa spordi puhtuse eest võitlevad. Olla oma karjääri tipus ja näha, kuidas järgmisel päeval selg pööratakse ja maha kantakse. Seda kogemust ma ei soovi kellelegi. Nende paari aasta jooksul olen saanud teada, kes on päriselt mu sõbrad ja kui palju eestlased on minusse uskunud. Olen väga tänulik selle eest.“

„Mis saab edasi? Sportlase Heiki Nabi jaoks on võitlus ausa nime eest lõppenud võidukalt. Soov edasi võidelda ja olümpiale jõuda on minu sees endiselt olemas. Mulle tundub hetkel õigem karjääri jätkamise teemal mitte pikemalt peatuda ja kavatsen oma otsusest teada anda järgmisel kevadel, kui keeld on lõppenud.“

„Minu pere ja lähedased on otsustanud innustada mind veel üheks võitluseks. Nii enda kui teiste sportlaste nimel, kes võivad ebaõiglaselt samasse olukorda kaevata. Olen otsustanud kaevata CAS-i otsuse edasi Šveitsi ülemkohtusse. Eesmärk on luua pretsedent, mis lubaks tühistada otsuse reegleid rikkunud sportlaste osas ka siis, kui ta ei suuda tuvastada juhusliku saastumise allikat.“

Nabi advokaat Paul Keres täpsustas, et kaebus Šveitsi ülemkohtusse tuleb esitada ühe kuu jooksul. Menetluse alustamisest - kui see kaasus üldse menetlusse võetakse - kuni lõpetamiseni võib minna hinnanguliselt aasta.